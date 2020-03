Tamponi per chi arriva dal Nord, Firetto: “l’Asp è pronta”

“ Abbiamo sentito i vertici dell’Asp di Agrigento i quali ci hanno assicurato che sono pronti per avviare già da oggi le procedure di sottoposizione a tampone rinofaringeo per i soggetti che terminano il periodo di quarantena domiciliare, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia”. A renderlo noto è il sindaco di Agrigento Calogero Firetto.

“I tamponi verranno eseguiti a domicilio secondo fasce orarie prestabilite. Questo è molto importante non solo ai fini dell’attuazione di questa importante misura di contenimento che certamente concorre a garantire una nostra maggiore sicurezza, ma anche al fine di superare le incertezze che in questi giorni vivevano tanti nostri concittadini rispettosi delle leggi”,ha concluso Firetto.