Agrigento

Teatro Luigi Pirandello, avvio procedura di gara per i lavori sulle coperture

La nota dell’assessore Gerlando Principato

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

“Un altro passo concreto, atteso da anni, diventa finalmente realtà. È stata avviata la procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello, intervento fondamentale per la messa in sicurezza e la tutela definitiva di uno dei luoghi simbolo della nostra identità culturale. Dopo mesi di progettazione, pareri, autorizzazioni e approvazioni, adesso si entra nella fase operativa vera: la gara pubblica che porterà all’apertura del cantiere”. Rende noto l’assessore Gerlando Principato che continua: “Parliamo di un intervento importante e strutturale: importo lavori € 508.525,49, di cui € 325.495,47 soggetti a ribasso, € 183.030,02 per oneri della sicurezza non ribassabili, CUP G42H25000340002. La procedura è pubblicata con scadenza offerte il 26 febbraio 2026, segno che il percorso amministrativo procede con tempi certi e trasparenti”.

“Non è soltanto una gara d’appalto.È la risposta concreta a un problema che la città conosce da troppo tempo: infiltrazioni, degrado, rischi per strutture e decorazioni.Con questi lavori interveniamo in modo definitivo sulle coperture della torre scenica, della platea e degli ambienti di servizio, restituendo sicurezza, funzionalità e dignità al nostro teatro.Come Assessore ai Lavori Pubblici provo una soddisfazione particolare: perché questo risultato non nasce da annunci, ma da atti, passaggi tecnici, delibere, autorizzazioni, lavoro quotidiano.Fatti, non parole.È questo il modo giusto di amministrare: prendersi cura dei beni comuni, proteggere il nostro patrimonio storico e investire nella bellezza.Perché tutelare il Teatro Pirandello significa tutelare la memoria e il futuro di Agrigento.Chi, come tanti di noi, ha vissuto anche fuori città sa quanto valore abbiano i luoghi che raccontano la nostra storia. E proprio per questo sentiamo ancora di più il dovere di conservarli e migliorarli.Questo intervento è un segnale chiaro: Agrigento crede nella cultura, nella qualità degli spazi pubblici e nella crescita della propria comunità.Adesso incrociamo le dita e andiamo avanti, con determinazione.Un altro impegno mantenuto. Un altro passo avanti per la nostra città.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Rossana Florio confermata alla guida dell’Archivio di Stato di Agrigento 
Ultime Notizie

Videocamere abusive e carenze igienico sanitarie dentro ristorante, una denuncia
Palermo

Droga e arma clandestina all’interno di un locale, un arresto
Agrigento

Teatro Luigi Pirandello, avvio procedura di gara per i lavori sulle coperture
Apertura

Ubriaco alla guida provoca incidente con feriti, ritirata la patente che aveva preso da poco 
Apertura

Ladri “visitano” farmacia, rubati oltre mille euro dalla cassa
banner italpress istituzionale banner italpress tv