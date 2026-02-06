Ultime Notizie

Videocamere abusive e carenze igienico sanitarie dentro ristorante, una denuncia

Maxi sanzione per oltre 30 mila al titolare del locale

Pubblicato 23 secondi fa
Da Redazione

Continuano i controlli dell’Arma contro l’illegalità diffusa nel settore commerciale. I Carabinieri della Stazione Palermo Crispi con il supporto specialistico dei colleghi del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro), nell’ambito di un servizio mirato al controllo del territorio nel quartiere Libertà, hanno deferito in stato di libertà il presidente 42enne di una società a responsabilità limitata – operante nella ristorazione.   

L’ispezione ha portato alla luce un sistema di videosorveglianza abusivo che, il titolare, aveva installato per il controllo a distanza dei dipendenti senza alcuna autorizzazione preventiva – violando le norme vigenti in materia di privacy e tutela dei lavoratori.

Il bilancio dei controlli si è aggravato ulteriormente, con il riscontro di pesanti carenze sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le violazioni contestate figurano la mancata designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’assenza del medico competente e l’omessa formazione obbligatoria per il personale.

Oltre alle carenze giuslavoristiche, i militari hanno accertato violazioni igienico-sanitarie e strutturali dei locali tra cui figurano, la preparazione e somministrazione di alimenti che, avveniva in totale difformità dalla registrazione sanitaria e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

Le operazioni si sono concluse con l’immediata sospensione dell’attività e l’elevazione di sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo di 31.900 euro. 

L’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, prosegue per garantire il rispetto delle norme igieniche e la tutela dei diritti dei lavoratori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Videocamere abusive e carenze igienico sanitarie dentro ristorante, una denuncia
Palermo

Droga e arma clandestina all’interno di un locale, un arresto
Agrigento

Teatro Luigi Pirandello, avvio procedura di gara per i lavori sulle coperture
Apertura

Ladri “visitano” farmacia, rubati oltre mille euro dalla cassa
Apertura

Tagliate tutte le ruote dell’auto al giornalista Calogero Giuffrida, indagini
Apertura

Ubriaco alla guida provoca incidente con feriti, ritirata la patente che aveva preso da poco 
banner italpress istituzionale banner italpress tv