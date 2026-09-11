Incidente all’autodromo Concordia, eseguita autopsia sulla salma di Egidio Blandina

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Egidio Blandina, 29enne di Messina, deceduto a seguito di un grave incidente in moto mentre si trovava all’autodromo Concordia di Agrigento.

L’esame autoptico, eseguito dal medico legale Alberto Alongi, su disposizione della Procura di Agrigento, è stato effettuato per chiarire ulteriormente le cause del decesso e ricostruire gli aspetti legati al tragico incidente.

Al termine degli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari, che potranno così procedere con l’organizzazione dei funerali che si svolgeranno domani alle 11, nel Duomo di Messina.

La morte del giovane ha suscitato profondo dolore tra familiari, amici e quanti lo conoscevano, lasciando una comunità ancora scossa per la tragica scomparsa.