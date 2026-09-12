Il tentato omicidio di un minorenne a San Leone, 26enne resta in carcere 

Il quadro clinico non è incompatibile con la custodia in carcere e il rischio che l’indagato possa commettere altri reati è “intenso”. Doppio no alla scarcerazione di Lamin Danso, il 26enne finito in carcere con l’accusa del tentato omicidio di un minorenne avvenuto a San Leone nella notte tra l’1 ed il 2 agosto. Il tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza della difesa, sostenuta dall’avvocato Salvatore Pennica, che chiedeva la scarcerazione. Anche il gip Nicoletta Sciarratta ha respinto la richiesta di sostituire la custodia con i domiciliari in una casa famiglia. Il ventiseienne è accusato di tentato omicidio, rissa e porto di oggetti atti ad offendere.

Il giovane ha colpito con otto coltellate un diciassettenne e ferito un altro ventenne con un fendente al ginocchio a margine di una rissa avvenuta tra piazzale Giglia e viale dei Giardini. Ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato la zuffa tra un gruppetto di ragazzi e il 26enne. Quest’ultimo, durante l’interrogatorio di garanzia, ha dichiarato di aver temuto un’aggressione nei suoi confronti e di essere stato accerchiato e minacciato reagendo così con un coltello. Le telecamere che insistono nella zona hanno ripreso quasi interamente quegli attimi di terrore culminati con il ferimento del minore e del suo amico. Per fortuna entrambi sono fuori pericolo di vita: il primo è stato colpito con 8 fendenti sul torace, sul dorso e sul braccio destro; il secondo, invece, ha riportato una lesione tendino-rotulea con una prognosi di trenta giorni. Nell’inchiesta, coordinata dal pm Luisa Piccolo, risultano indagati per rissa anche le due persone ferite nella colluttazione.