Agrigento

Maxi controllo della Finanza al mercato di piazza Ugo La Malfa, sequestrati mille articoli contraffatti 

Numerosi finanzieri, in divisa ma anche in borghese, si sono presentati intorno le nove del mattino tra le bancarelle

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

La Guardia di Finanza ha effettuato una imponente attività di controllo al mercato settimanale di piazza Ugo La Malfa con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Numerosi finanzieri, in divisa ma anche in borghese, si sono presentati intorno le nove del mattino tra le bancarelle. In pochi istanti alcuni ambulanti, soprattutto stranieri, hanno tentato di fuggire per eludere l’ispezione con scarsi risultati. Al termine dell’accertamento le fiamme gialle hanno sequestrato oltre mille prodotti contraffatti tra abbigliamento, accessori e scarpe. 

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