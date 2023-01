Tentano di incendiare chiosco di un fruttivendolo: arrestati due uomini

Con l’accusa di danneggiamento, tentato incendio e porto di oggetti atti ad offendere agenti della Squadra Mobile hanno arrestato a Siracusa un 32enne e un 50enne, entrambi già noti alle forze di polizia. Il primo è stato bloccato in via San Lio di Cassibile ed è stato trovato con una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile e arnesi atti allo scasso. Contestualmente con la propria auto è arrivato il 50enne, anche lui sottoposto a controllo e trovato con un bidone con liquido infiammabile. Le indagini, immediatamente scattate, hanno permesso di accertare che i due, poco prima, in via della Madonna avevano tentato di incendiare un chiosco di rivendita di frutta, desistendo per cause ancora al vaglio degli investigatori.