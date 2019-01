“Ti manca poco”, nuove minacce al giornalista Borrometi 

“Piena e incondizionata solidarieta’ umana e vicinanza”. Ad esprimerli in una nota l’Ucsi Sicilia, apprese le gravi minacce arrivate al giornalista siciliano di TV2000 Paolo Borrometi, che ancora una volta e’ nel mirino della mafia per la sua attivita’ giornalistica.

“La risposta alle tre buste anonime recapitate alla portineria di TV2000, con nuove minacce di morte e tre chiodi e la scritta ‘Picca nai’ (ti manca poco) non che puo’ che essere corale. E’ una risposta di vicinanza all’amico e collega e di sostegno al coraggio che mette in campo nel trattare notizie scomode ai clan mafiosi. I giornalisti cattolici di Sicilia sostengono e sono solidali con il collega Borrometi, esprimono la loro preoccupazione e chiedono alle istituzioni il massimo impegno per tutelare la vita del collega”.