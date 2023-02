Titolare di un bar legato e rapinato insieme alla madre: caccia ai ladri

Brutta disavventura per il titolare di un bar a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. L’uomo, 56 anni, ha subìto una rapina in casa da parte di tre persone che sono entrate nella sua abitazione con il volto incappucciato e lo hanno immobilizzato insieme alla madre.

I rapinatori successivamente hanno razziato quanto c’era dentro il bar, oltre ad oggetti in oro e argento, prima di fuggire. A qual punto il 56enne è riuscito a liberarsi e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono inrervenuti i carabinieri che stanno indagando per risalire all’identita’ degli autori della rapina, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Ancora da quantificare il bottino.