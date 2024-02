Topi avvistati a San Leone: la segnalazione dei cittadini

Incontri ravvicinati di un certo “topo” a San Leone. Un gruppo di ragazzi, tra una birra e quattro chiacchiere, si sono trovati di fronte ad un topino che scorrazzava lungo la passerella di legno in Piazza Giglia. Il momento è stato immortalato con uno smartphone ma il video non lo mettiamo per decenza ma siamo disponibili a girarlo all’amministrazione comunale per richiedere un intervento di derattizzazione.