Torneo di Burraco per la Solidarietà: l’iniziativa dell’Inner Wheel Club di Agrigento

Una serata all’insegna dell’armonia, dell’amicizia e della generosità: l’Inner Wheel Club di Agrigento, presieduto da Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha organizzato con successo un Torneo di Burraco per la Solidarietà sabato 1° novembre presso il Grand Hotel Mosè, unendo la passione per il gioco all’impegno per la beneficenza.

« In questi momenti difficili è stato importante -ha dichiarato la presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni – ritrovarsi con tanti amici uniti dagli stessi principi di solidarietà e rispetto per il prossimo più bisognoso, tra sorrisi e carte da gioco, gioia ed emozione pura. Un semplice torneo è stato trasformato in un gesto d’amore e di attenzione verso il prossimo».

Il buon esito dell’iniziativa è stato reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le socie dell’Inner Wheel Club di Agrigento, che, ancora una volta, hanno dimostrato sensibilità, dedizione e spirito di squadra. Un sincero grazie a Carmela Perricone, determinante, tra le protagoniste, nell’organizzazione e nel coordinamento del torneo, socia esperta e decisa che ha dimostrato passione e tenacia.

In un’atmosfera di amicizia e rispetto reciproco, sono stati vissuti momenti di autentica armonia e condivisione, dove la competizione ha lasciato spazio alla solidarietà.

L’evento ha visto una calorosa adesione non solo da parte di socie e amici del Club, ma anche di numerosi ospiti d altri Club service confermando una vasta rete di sensibilità e collaborazione:

Diverse rappresentanti del Rotary Club “Aragona Colli Sicani”; Amici del Rotary Club di Licata;

Amiche dell’Inner Wheel Club di Licata.

«Un grazie affettuoso, carico di stima e profonda riconoscenza – ha sottolineato Patrizia Vitellaro Di Giovanni – a tutti gli amici intervenuti che hanno risposto con generosità al nostro invito non esitando a partecipare, rendendo speciale questa serata. Il loro contributo ha permesso di raggiungere, con successo, lo scopo benefico della serata. Vissuti, insieme, momenti di autentica amicizia e solidarietà che resteranno nel cuore di tutti noi». Il Torneo di Burraco dell’Inner Wheel Club di Agrigento si è così concluso in un abbraccio collettivo, con la promessa di continuare a promuovere, iniziative simili che da sempre animano l’Inner Wheel Club di Agrigento. «Abbiamo giocato, sorriso e condiviso – ha concluso la presidente – ma, soprattutto, abbiamo fatto del bene, insieme. Ed è questo il vero significato dell’essere Inner Wheel».