Tragedia a Licata, 19enne muore in incidente stradale: gravissimo un ventenne 

Dramma lungo la strada statale 115. Una diciannovenne di Licata – Gaia Sanfilippo – è morta in un tragico incidente avvenuto nei pressi del resort Serenusa. La ragazza viaggiava a bordo di una Smart insieme ad un ventenne di Gela. Il ragazzo – E.C. – si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nelle prossime ore il giovane sarà trasferito al Trauma Center Villa Sofia di Palermo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe avvenuto frontalmente tra due auto. Alla guida del secondo veicolo un uomo, un carabiniere fuori dal servizio, che ha riportato ferite alla testa ma non sarebbe in gravi condizioni.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale del 118. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro si stanno occupando di ricostruire la dinamica e chiarire quanto accaduto la scorsa notte.