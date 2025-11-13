Apertura
Tragedia al bivio di Seccagrande, un morto in incidente stradale 

Ancora un dramma sulle strade della provincia di Agrigento. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote

Ancora un dramma sulle strade della provincia di Agrigento. Un incidente mortale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115, in località Giardinallo, nei pressi del bivio Seccagrande di Ribera. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un camion. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo a due ruote. Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 

Anas comunica che è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 115 “Sud-Occidentale Sicula” al km 141,900. Il traffico è momentaneamente deviato in loco

AperturaIn aggiornamento

