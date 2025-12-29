Apertura

Non si ferma all’alt dei carabinieri e rischia di investire i passanti, denunciato 

Ignora l’alt dei carabinieri e tenta di seminare la gazzella innescando un pericoloso inseguimento per le vie di Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ignora l’alt dei carabinieri e tenta di seminare la gazzella innescando un pericoloso inseguimento per le vie di Licata. Un ventitreenne disoccupato del posto, dopo essere stato bloccato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per non essersi sottoposto all’alcol test.

Il giovane era alla guida di uno scooter quando i carabinieri, impegnati in un posto di blocco, gli hanno intimato di fermarsi. Il centauro, tuttavia, ha proseguito la marcia. Ne è nato un breve ma rischioso inseguimento sul Rettifilo Garibaldi terminato con il fermo dei militari dell’Arma. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Palermo

Sequestrata discarica abusiva, denunciato 52enne
Cultura

Il teatro esce in strada, Pirandello e la Regina conquistano la città
Sicilia

Saldi invernali, in Sicilia sconti dal 3 gennaio al 15 marzo
Canicattì

Aggredisce padre e fratello per i soldi della droga, denunciato canicattinese
Politica

Fratelli d’Italia, nominati i responsabili dei dipartimenti provinciali
Agrigento

Agrigento Capitale della Cultura 2025, un premio speciale ai maestri Guarneri e Vanadia
banner italpress istituzionale banner italpress tv