Fratelli d’Italia, nominati i responsabili dei dipartimenti provinciali

Dopo la celebrazione del congresso provinciale, dell’insediamento del direttivo provinciale e la celebrazione dei congressi cittadini, prosegue il percorso di radicamento e rafforzamento del partito di Giorgia Meloni in provincia di Agrigento. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Adriano Barba ha nominato i responsabili dei dipartimenti provinciali. Si tratta di 36 dipartimenti tematici che, insieme al direttivo provinciale e ai circoli cittadini, avranno il compito di promuovere i valori e i risultati del partito nella nostra provincia. Aree tematiche guidate da profili professionali di donne e uomini capaci di dare risposte e soluzioni nelle diverse aree nelle quali si troveranno ad operare. “Siamo certi che con queste nomine si possa continuare meglio a valorizzazione e difendere i valori propri del nostro movimento politico e della nostra comunità di persone al servizio del territorio, come ci ha insegnato a fare la nostra leader e presidente del consiglio Giorgia Meloni.” dice Barba.

Ecco le nomine dei responsabili dei dipartimenti provinciali: Angelo Incardona (valorizzazione prodotti tipici e made in Italy), Antonio Carlino (politiche europee), Antonio Moscato (Impresa Italia), Costantino Ciulla (segreteria politica e amministrativa), Daniela Marchese Ragona (cultura e tutela vittime di violenza), Danila Sollazzo (italiani nel mondo), Deborah Ciaccio (turismo), Erika Sferrrazza (lavoro e crisi aziendali), Fabrizio Crapanzano (adesioni), Flavia Contino (famiglia e valori non negoziabili), Francesco Pisano (istruzione), Gabriele Ciulla (grafiche e supporto digitale), Gabriele Navarra (università), Gaetano Cognata (ambiente ed energia), Gaetano Mancuso (sanità), Gaspare Marrone (politiche per il Mezzogiorno), Gerlando Nobile (casa, grandi infrastrutture e lavori pubblici), Gero Drago (sport), Gianfranco Bonacasa (agricoltura), Gioacchino Alfano (organizzazione eventi), Giovanna Ferraro (montagna e zone disagiate), Giuseppe Mauceri (sviluppo aree rurali), Giuseppe Montalbano (professioni), Giuseppe Sorce (immigrazione), Ignazio Gallo (urbanistica), Jessica Profumo (politiche sociali), Massimo Cordaro (politiche previdenziali e tutela pensionati), Rosalia Sgarito (pari opportunità e politiche contro ogni forma di violenza), Salvatore Acri (valorizzazione dei centri storici), Salvatore Broccio (giustizia), Salvatore Forte (coordinamento enti locali e affari regionali), Salvatore Graci (politiche della navigazione e portuali), Sergio Burgio (trasporti), Simone Gramaglia (politiche e rapporti con il terzo settore), Stefano Marrella (equità sociale e disabilità) e Vincenzo Priolo (giustizia e legalità).