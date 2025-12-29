Apertura

A fuoco l’auto di un muratore: l’incendio è doloso

Avviate le indagini per cercare di identificare il piromane che ha appiccato il fuoco.

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

E’ doloso l’incendio che ha distrutto la parte superiore di una Seat Ibiza, di proprietà di un muratore di 49 anni. E’ successo, l’altra sera, in via Piersanti Mattarella a Montevago.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belìce che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Durante il sopralluogo, sarebbe stato rinvenuto tracce di liquido infiammabile. I Carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per cercare di identificare il piromane che ha appiccato il fuoco.

