A fuoco l’auto di un muratore: l’incendio è doloso

E’ doloso l’incendio che ha distrutto la parte superiore di una Seat Ibiza, di proprietà di un muratore di 49 anni. E’ successo, l’altra sera, in via Piersanti Mattarella a Montevago.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belìce che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Durante il sopralluogo, sarebbe stato rinvenuto tracce di liquido infiammabile. I Carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per cercare di identificare il piromane che ha appiccato il fuoco.