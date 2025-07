Festival “Il Mito”, Bellavia: “regaliamo emozioni al pubblico agrigentino”

Nino D’Angelo, Brunori Sas, Fabri Fibra, Umberto Tozzi, Antonelli Venditti e Fiorella Mannoia sono i protagonisti della XX edizione del Festival “Il Mito”, sotto la firma di Enzo Bellavia. Dal 1° al 29, la Live Arena, adiacente allo Sport Village Bellavia, diventerà il centro pulsante della musica d’autore in Sicilia. Una rassegna che, dedicata a tutte le età, e che celebra il cantautorato italiano.

“Proponiamo concerti con artisti che continuano a conquistare il pubblico da decenni. Cantautori che ci hanno dato fiducia e che sono ben felici di esibirsi in questa location. Diamo continuità ad un progetto che va avanti da 20 anni con una struttura capace di migliorare l’esperienza di ascolto e di visione su molteplici aspetti”, ha detto Enzo Bellavia a margine della presentazione del festival.

Hanno fatto eco le parole di Federico Bellavia che si occupa della parte logistica del festival: “le prevendite stanno andando molto bene e c’è un’ottima risposta da parte del pubblico e questo ci fa pensare che siamo sulla buona strada per rendere questa Live Arena un punto di riferimento importante per i grandi eventi in questa città. E’ una grande scommessa ma ci stiamo impegnando per raggiungere tanti obiettivi importanti”.

Inoltre chi acquisterà nella biglietteria fisica i ticket per i concerti di agosto potrà usufruire di alcune agevolazioni per diverse attività. L’iniziativa si chiama “2S: Show & Sport Estate Edition” e promette di trasformare il tempo libero in un’occasione unica di svago e benessere. Il format unisce la magia dello spettacolo dal vivo con l’energia dello sport per offrire al pubblico un’esperienza completa e multisensoriale dove musica, intrattenimento e attività fisica si fondono in un’unica proposta pensata per tutte le età.