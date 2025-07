Danila Nobile alla presidenza dell’AICA? Ecco chi è la commercialista narese pronta a guidare l’azienda idrica

Il suo nome circola con sempre maggiore insistenza dopo che stamattina si era dato per certo, invece, che la Presidenza di AICA andasse a Franco Puma, ingegnere ed ex dirigente dei Comuni di Racalmuto e Naro.

Danila Nobile, quarantatre anni, di Naro è dottore commercialista e revisore legale. Se la nomina dovesse concretizzarsi, segnerebbe l’arrivo alla guida di AICA di un’amministratrice con esperienza fortemente tecnica e con un’esperienza maturata a stretto contatto con la pubblica amministrazione e le aziende private.

Esercita la libera professione dal 2009, con specializzazione in contabilità pubblica, controllo contabile, organizzazione aziendale e assistenza tecnica alla pubblica amministrazione. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di consulente, formatrice, revisore e project manager in svariati ambiti: dall’intercettazione e poi alla rendicontazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea, al monitoraggio tecnico e finanziario, fino alla cooperazione internazionale.

Il suo curriculum evidenzia anche esperienza anche nel settore idrico integrato, ambito in cui ha offerto consulenza tecnica e amministrativa per progetti di sviluppo, piani strategici e controllo gestionale. Una competenza non secondaria per un’azienda come l’AICA, chiamata a garantire l’efficienza di un servizio essenziale in un territorio complesso come quello agrigentino che nel mezzo della stagione estiva continua ad essere senza guida.