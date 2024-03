Travolto da auto al Foro italico: ferito operatore Rap

Un operatore ecologico della Rap, l’azienda di igiene ambientale di Palermo, stamani è stato travolto da un’auto al Foro italico, all’altezza della Cala, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il dipendente è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla, dove si trova ricoverato con un trauma cranico e diverse contusioni. “Stiamo monitorando le sue condizioni di salute – dice il presidente della Rap, Giuseppe Todaro -. Ci spiace per l’accaduto che è avvenuto mentre stava svolgendo il proprio dovere nell’ambito assegnato, con attività di spazzamento e svuotamento dei cestini gettacarte”. “Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato e Polizia municipale sulla dinamica dell’incidente – aggiunge – per capire, tramite anche le acquisizioni delle videocamere presenti nei luoghi, i dettagli di chi, ad alta velocità, ha tamponato un’altra macchina che a sua volta ha travolto l’operatore”.