Sono 65 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Tra loro anche quattro minori accompagnati. Per la giornata di oggi non sono previsti trasferimenti dal centro di contrada Imbriacola. Intanto, dopo lo sbarco di ieri – l’unico della giornata – di 44 persone, intercettate dagli uomini della Guardia costiera, nella notte non si sono registrati nuovi approdi.