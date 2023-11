Truffe agli anziani, incontro a Racalmuto con l’Arma dei Carabinieri

Truffe agli anziani. Proseguono gli incontri dell’Arma dei Carabinieri. A Racalmuto è in programma giorno 17 alle ore 17.30 presso i locali adiacenti la chiesa Madre, in piazza Duomo. Ad intervenire sarà il maresciallo Alessandro Costa Comandante della stazione. Bisogna coinvolgere tutta la società civile per arginare uno dei reati più spregevoli della nostra società contro le persone più indifese, in questo caso gli anziani. Ed è fondamentale che all’incontro siano presenti anche e soprattutto le donne e le casalinghe.