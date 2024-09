Un catalogo per tutti i gusti ed esperienze di gioco innovative: questo è LEGO

Spetta al danese Ole Kirk Kristiansen il merito di aver fondato oltre 100 anni fa (era il 1916) l’azienda LEGO, divenuta celebre nel comparto giocattoli grazie alla produzione di mattoncini. Con il passare dei decenni sono via via apparse collezioni specificamente ideate per i più piccoli, per i ragazzi ma anche per gli adulti. Grande successo hanno riscontrato, e continuano a farlo, le collezioni nate per omaggiare il mondo del cinema. LEGO è stata in grado di attrarre diverse generazioni, e non ha intenzione di smettere di farlo. I risultati eccellenti registrati nel 2023 sono un bel viatico per un futuro non meno radioso di un brillante passato.

I risultati economici del 2023 e i fattori alla base del successo

Entrando nel merito dei risultati finanziari dello scorso anno, la crescita del fatturato pari al 2% (65,9 miliardi di corone danesi) appare ancora più importante se si valuta il contesto in cui LEGO si è trovata ad operare. Se la quota di mercato è aumentata, il profitto operativo ha toccato i 17,1 miliardi di corone danesi. Il CEO di LEGO Niels B. Christiansen si è detto soddisfatto di quanto ottenuto, soprattutto considerando le difficoltà riscontrate dal mercato dei giocattoli nel 2023, ritenuto l’anno peggiore dal 2008 in poi.

Christiansen ha sottolineato come sia stato l’ultimo trimestre a registrare i risultati migliori. Al contempo, ha ricordato gli investimenti, i progressi nel campo della sostenibilità e le iniziative di carattere digitale assunte da LEGO. Se la crescita del fatturato è apparsa in linea con le aspettative, le vendite al consumatore sono state trainate dagli USA e dall’Europa Centrale e Orientale.

La crescita del fatturato e della produttività si è tradotta in un aumento dell’utile operativo che, nella seconda metà del 2023, è stato del 7% superiore rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite online, hanno sicuramente influito positivamente sui risultati appena menzionati.

Punti di forza e strategie a lungo termine in casa LEGO

Nonostante LEGO goda di ottima salute, l’azienda danese non ha la minima intenzione di adagiarsi sugli allori, continuando ad investire al fine di migliorare ancora di più l’esperienza di chiunque acquisti i prodotti del marchio. Sono stati 147 i punti vendita inaugurati nel 2023, arrivati a superare quota 1.000. Sempre durante lo scorso anno è stato lanciato un nuovo programma di membership, denominato LEGO Insiders, che consente di connettere, ispirare e assegnare premi agli utenti. Si è assistito anche ad un’espansione della rete di supply chain a livello globale. Il team formato da esperti digitali è cresciuto del 27% rispetto all’anno precedente, e sono apparse nuove tecnologie volte a massimizzare l’esperienza del pubblico.

Tra i punti di forza di LEGO merita innanzitutto di essere citato il sito web ufficiale e il catalogo, divenuto sempre più ampio e diversificato, così da attrarre appassionati di ogni età e consumatori con gusti e interessi differenti. Nel 2023 il catalogo ha raggiunto i 780 prodotti; il 50% di questi erano novità. A non mancare sono le esperienze di gioco innovative, in primis LEGO Fortnite e LEGO DREAMZzz. Tra le linee più apprezzate dal pubblico compaiono LEGO Icons, capace di garantire ore di divertimento agli adulti, le classiche LEGO City e LEGO Technic e gli omaggi a due saghe cinematografiche molto amate, LEGO Harry Potter e LEGO Star Wars.

LEGO, tra gli obiettivi per il futuro, si prefigura di adottare strategie e iniziative che possano garantire una produzione sempre più sostenibile. Le spese per progetti ambientali, dal canto loro, sono aumentate del 60% in confronto al 2022. Le previsioni indicano come, entro il 2025, la spesa annuale in questo ambito raddoppierà rispetto al 2023.

Come offerte e codici sconto abbiano contribuito alla crescita di LEGO

Un passato glorioso, un presente splendente da ogni punto di vista, e la voglia di impegnarsi ancora di più per il futuro: LEGO ha le idee ben chiare per continuare a recitare un ruolo da protagonista nel comparto giocattoli. Un marchio capace ancora oggi di conquistare appassionati di tutte le età e le cui vendite, anche grazie a promozioni e codici sconto, registrano ancora risultati molto lusinghieri.