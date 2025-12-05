Un francobollo per Agrigento Capitale della Cultura, Miccichè: “un’eredità che dura oltre l’evento”





Data storica per Agrigento. Oggi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato ad Agrigento 2025 Capitale Italiana della Cultura.

“Un francobollo che consegna alla città un’eredità destinata a durare oltre il calendario degli eventi. Perché un francobollo non celebra soltanto ciò che è stato, ma continua a viaggiare: e con esso viaggia l’immagine di Agrigento, la sua storia, la sua identità culturale. Un gesto elegante e discreto che consegna al futuro, Agrigento Capitale”, ha detto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè a margine della cerimonia ufficiale che si è svolta all’ex Collegio dei Padri Filippini alla presenza del presidente di Fondazione Agrigento2025, Maria Teresa Cucinotta, del direttore generale Giuseppe Parello, di Biagio Di Maria, responsabile Macroarea Sicilia per la Filatelia.

Nella vignetta è raffigurato il Tempio dei Dioscuri, uno dei monumenti più rappresentativi del Parco Archeologico della Valle dei Templi e simbolo della città di Agrigento, sullo sfondo si intravede il mare che bagna la costa siciliana, a rappresentare il Mediterraneo che ha scritto la storia dell’Europa. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo di Agrigento 2025 – Capitale Italiana della Cultura. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

“Con l’emissione del francobollo, Agrigento riceve un segno tangibile del proprio percorso, al termine di un anno di lavoro, di cultura e di comunità. Un francobollo che mostra Agrigento ma anche tutte le bellezze della Sicilia“; ha detto la Cucinotta presidente della Fondazione Agrigento2025.