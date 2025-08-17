Nuova nascita a Comitini dopo mezzo secolo, donna partorisce in Guardia medica 

Una nuova nascita a Comitini a distanza di quasi mezzo secolo. Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo borgo dell’agrigentino, Luigi Nigrelli. “Una donna in dolce attesa, facente parte del progetto Cometa, si è sentita male ed è stata accompagnata alla guardia medica. Fondamentale e tempestivo è stato l’intervento del medico di turno che, compresa la situazione, ha immediatamente allertato un’ambulanza dall’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, la bambina era già venuta alla luce.”

“Sia la mamma che la neonata sono ora ricoverate in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, e stanno bene. Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – farò visita alla giovane mamma e alla sua piccolina, per portare personalmente un saluto affettuoso e condividere con loro la gioia per questo lieto evento. Inoltre, ho intenzione di convocare presso Palazzo di Città il medico di turno della guardia medica, per ringraziarlo di persona – a nome mio e dell’intera comunità – per la sua grande professionalità e per il prezioso servizio reso. Un sentito ringraziamento va anche alla cooperativa Cometa, che con dedizione e umanità si prende cura di questi nostri fratelli in fuga dalle zone di guerra, in cerca di un futuro migliore”.