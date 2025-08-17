comitini

Nuova nascita a Comitini dopo mezzo secolo, donna partorisce in Guardia medica 

Sia la mamma che la neonata sono ora ricoverate in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, e stanno bene.

Pubblicato 21 ore fa
Da Redazione

Una nuova nascita a Comitini a distanza di quasi mezzo secolo. Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo borgo dell’agrigentino, Luigi Nigrelli. “Una donna in dolce attesa, facente parte del progetto Cometa, si è sentita male ed è stata accompagnata alla guardia medica. Fondamentale e tempestivo è stato l’intervento del medico di turno che, compresa la situazione, ha immediatamente allertato un’ambulanza dall’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, la bambina era già venuta alla luce.”

“Sia la mamma che la neonata sono ora ricoverate in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, e stanno bene. Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – farò visita alla giovane mamma e alla sua piccolina, per portare personalmente un saluto affettuoso e condividere con loro la gioia per questo lieto evento. Inoltre, ho intenzione di convocare presso Palazzo di Città il medico di turno della guardia medica, per ringraziarlo di persona – a nome mio e dell’intera comunità – per la sua grande professionalità e per il prezioso servizio reso. Un sentito ringraziamento va anche alla cooperativa Cometa, che con dedizione e umanità si prende cura di questi nostri fratelli in fuga dalle zone di guerra, in cerca di un futuro migliore”.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Scontro tra auto e moto nei pressi della clinica Sant’Anna, due giovani in ospedale 
Apertura

Naro, rapper Nisi non gradito: niente concerto
Apertura

Tuffo mortale dalla scogliera, deceduto 22enne
Palermo

Cane lanciato dal cavalcavia, da Aidaa taglia di mille euro
Apertura

Lite con pistolettata, uomo ferito a Ribera
Catania

I funerali di Pippo Baudo il 20 agosto a Militello Val di Catania