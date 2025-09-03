Unikore, al via il corso di studi in Fisioterapia

L’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti di Caltanissetta Agrigento ed Enna presieduto dal Dott. Domenico Contino, in occasione dell’imminente avvio del nuovo Corso di Studi in Fisioterapia all’Università Kore di Enna ha incontrato il Magnifico Rettore Prof. Paolo Scollo per consolidare la proficua collaborazione istituzionale tra Ordine e Università, che ha permesso di raggiungere questo importante risultato per la collettività, implementando l’offerta formativa in area sanitaria e in particolare nel settore della riabilitazione in un territorio in cui il bisogno di salute in area riabilitativa è fortemente in crescita.

L’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti di Caltanissetta Agrigento ed Enna ha proposto e sostenuto l’apertura di questo Corso di Studi nel territorio della Sicilia centrale e ha collaborato con passione sin dalle prime fasi di pianificazione e programmazione fino all’approvazione definitiva e sarà un supporto istituzionale sempre presente al fianco dell’Università Kore di Enna, che ha saputo rispondere con grande competenza, lungimiranza ed eccellente efficacia ad una richiesta di ampliamento dell’offerta formativa, programmando l’attivazione di 50 posti, già messi a bando con un test di ammissione che si svolgerà il prossimo 15 Settembre.

Ciò consentirà, nel prossimo futuro, di formare con altissimi livelli qualitativi dei nuovi Fisioterapisti, che avranno svariati sbocchi occupazionali e che daranno un contributo fondamentale nel miglioramento della qualità della vita, garantendo alle persone con limitazioni temporanee o permanenti delle funzioni motorie di cambiare in meglio il loro livello di partecipazione nei differenti contesti di vita e rafforzando una disciplina sanitaria che oggi più che mai ha assunto una particolare rilevanza sociale.