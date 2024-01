Uomo minaccia suicidio con gas, salvato da Carabinieri

Un uomo di 48 anni, di Catania, ha tentato di suicidarsi con il gas, insieme al suo cagnolino, in un appartamento nella zona del Fortino. A salvarlo sono stati i Carabinieri. L’uomo aveva telefonato al 112 dicendo che aveva intenzione di morire. L’uomo aveva detto ai Carabinieri di aver tagliato il tubo del gas, della bombola in cucina e staccato il contatore dell’energia elettrica per evitare che l’esplosione potesse causare danni ad altre persone. I militari hanno raggiunto l’appartamento e salvato l’uomo; il 48enne ha detto ai militari di aver recentemente scoperto di avere gravi problemi di salute che aveva timore ad affrontare. L’uomo è stato preso in carico dal 118 ed il suo cane è stato affidato ad un parente. L’area è stata messa in sicurezza.