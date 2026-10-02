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Usa pastelli e biglie per la truffa dello specchietto, 40enne denunciato a Porto Empedocle 

Ha messo a segno la nota truffa dello specchietto utilizzando pastelli a cera e biglie per simulare un danno alla sua automobile

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ha messo a segno la nota truffa dello specchietto utilizzando pastelli a cera e biglie per simulare un danno alla sua automobile. È accaduto a Porto Empedocle dove un quarantenne, residente fuori provincia e già noto per episodi simili, è stato denunciato dagli agenti di polizia del locale commissariato. Deve rispondere del reato di truffa.

A cadere nella trappola è stato un agrigentino che, al volante della sua auto, ha prima sentito un rumore e poi è stato avvicinato dal quarantenne. L’uomo ha mostrato presunti danni alla carrozzeria invitando l’automobilista a risolvere la questione senza assicurazione né forze dell’ordine ma pagando una cifra in contanti immediatamente. Cosa che, puntualmente, è avvenuta. Soltanto in un secondo momento l’agrigentino ha capito di essere stato truffato allertando la polizia. Gli agenti hanno individuato e denunciato il malvivente. 

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