Turisti derubati a Zingarello, ladri portano via mille euro mentre sono al mare 

Spiacevole disavventura per una coppia di turisti italiani in vacanza ad Agrigento. Marito e moglie, infatti, sono stati derubati mentre stavano trascorrendo un pomeriggio di relax in spiaggia a Zingarello. La coppia aveva parcheggiato l’auto decidendo di recarsi in riva al mare. Ed è proprio in quel momento che sono entrati in azione ignoti malviventi che, dopo aver aperto il portabagagli, hanno preso di mire le valigie dei coniugi. All’interno, nascosti tra gli effetti personali, vi erano mille euro in contanti. Il denaro è sparito. Al ritorno in macchina la coppia ha fatto l’amara scoperta allertando le forze dell’ordine. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto.