Vandali danneggiano l’albero di Natale nella piazza di Burgio, il sindaco: “Tanta amarezza”

Raid vandalico a Burgio, nell’agrigentino. Ignoti sono entrati in azione verosimilmente di notte e hanno danneggiato l’installazione luminosa a forma di albero di Natale collocata in piazza IV Novembre, proprio di fronte il palazzo comunale. I balordi hanno strappato le luci led e hanno divelto anche la base della struttura metallica. Indignazione del sindaco di Burgio, Vincenzo Galifi: “Di fronte alla palese disaffezione di qualcuno per il bene comune non può non esserci tanta amarezza – dichiara il Primo Cittadino Ing. Vincenzo Galifi – Al contempo non dobbiamo farci sopraffare dalla rassegnazione e dallo sconforto: l’azione scellerata degli incivili che agiscono col favore delle tenebre, sperando di rimanere impuniti, non riuscirà a rovinare il clima festoso che da settimane respiriamo e che avrà il suo clou il giorno dell’Epifania, con la possibilità di visitare i dieci presepi in gara e la ricca degustazione di prodotti tipici”.