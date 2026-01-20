Vento e pioggia flagellano le campagne, Coldiretti: “Danni per migliaia di euro”

Danni per migliaia di euro nelle campagne siciliane. Il maltempo che nelle ultime ore sta flagellando la Sicilia ha colpito anche le aziende agricole. “Ai gravissimi danni della viabilità interna si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture come è successo nel Corleonese. Qui il vento ha provocato danni anche nelle aziende zootecniche scoperchiando i punti di raccolta del fieno”, spiegano da Coldiretti Sicilia. Non va meglio nel Catanese dove le forti raffiche hanno spazzato via i rivestimenti nell’azienda agroittica di Biancavilla. “Il vento e la pioggia hanno distrutto le strutture dell’azienda ma in tutte le province sono già attivi gli strumenti per le segnalazioni”.