Viabilità rurale, al via i lavori nella contrada Nadore a Sciacca

Prossimo l’inizio dei lavori per il miglioramento della viabilità rurale. Questa mattina si è svolto un sopralluogo nella contrada Nadore tra l’impresa che si è aggiudicata i lavori, la Sico Edil, e funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sciacca.

Presenti il funzionario comunale Fabio Veneziano e l’assessore alla Manutenzione delle strade Extraurbane Francesco Dimino.

Si è verificato lo stato dei luoghi e si sono programmati i prossimi passaggi dopo il completamento, lo scorso dicembre, delle procedure di gara. La prossima settimana ci sarà la formale consegna dei lavori dal Comune alla ditta che, quindi, potrà aprire il cantiere. I lavori, dal loro inizio, avranno una durata di circa 50 giorni.

“Finalmente si comincia, si mette mano alla strada Nadore per il suo atteso intervento di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza – dichiara l’assessore Francesco Dimino –. L’arteria è fondamentale sia per i residenti che per le attività produttive della zona”.

Il finanziamento complessivo per la riqualificazione della viabilità rurale è di circa 600 mila euro: 440 mila per la strada del Nadore, il resto per le altre arterie.