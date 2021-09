Viaggi: sette località italiane da visitare almeno una volta

Quando si viaggia è possibile non solo conoscere luoghi nuovi ma anche arricchirsi di cultura e tradizioni suggestive. Sebbene in molti casi si cerchi di conoscere popolazioni diverse andando verso Nazioni lontane, in Italia è possibile imbattersi in altrettante sfumature e colori grazie a tradizioni e dialetti. Organizzare un viaggio, sia esso naturalistico oppure metropolitano, non è così semplice come possa sembrare. Appena arrivati alla meta ci si accorge di aver dimenticato qualcosa di essenziale e si è costretti ad acquistalo sul posto.

Tra gli oggetti più dimenticati figurano sicuramente quelli tecnologici, dal caricabatterie dello smartphone ai più innovativi smartwatch. A proposito degli accessori tecnologici vi rimandiamo a questo articolo specifico per chi è in partenza per le proprie vacanze.

Le sette località italiane da visitare almeno una volta

Preso atto di ciò che non bisogna dimenticare è giunto il momento di analizzare quelli che possono essere i luoghi più belli e interessanti da visitare sul territorio italiano. Nelle prossime righe elencheremo sette luoghi, città e non solo, in cui vi è una grande concentrazione di storia e di divertimento.

Roma: la città eterna

Per quanto possa sembrare banale è impossibile non inserire la città di Roma nelle località da visitare assolutamente. Il Colosseo, il Vaticano, la colonna Traiana, il Campidoglio, la Fontana di Trevi, Piazza Navona e tantissimo altro si legano perfettamente ad eventi mondani che i più giovani ameranno.

Firenze: l’arte e la bellezza

La grande lotta tra la bellezza di Roma e quella di Firenze è ancora viva dopo secoli, la città dove Leonardo da Vinci ha dato vita a opere meravigliose si unisce alla Cupola di Santa Maria del Fiore costruita da Brunelleschi, ancora oggi capace di togliere il fiato.

La Basilicata: terra di natura e tradizione

Tra i luoghi meno popolari da visitare sicuramente figurano quelli della Basilicata. Questa suggestiva terra offre paesaggi naturalistici mozzafiato per chi ama il trekking, ma anche tantissime attrazioni per i più giovani, come il celebre Volo dell’Angelo, il Ponte sulla Luna e l’ormai conosciutissimo Ponte Tibetano più lungo del mondo di Castelsaraceno.

Rocca Calascio: castello Medievale

Inseriamo in questo elenco uno dei luoghi più interessanti d’Italia: Rocca Calascio. Tra i castelli Medievali più belli e meglio conservati del Paese si trova nel Comune di Calascio nei pressi dell’Aquila. Un gioiello che consente di effettuare visite periodiche al suo interno e di poterci arrivare non solo attraverso un bellissimo percorso da trekking, ma anche comodamente con l’auto. Un capolavoro di architettura che si unisce a un contesto ambientale quasi unico al mondo.

Reggia di Caserta: la maestosità dei Borbone

Il complesso della Reggia di Caserta merita di essere visitato almeno una volta nella vita. Esso mette in mostra non solo dei giardini meravigliosi e una cascata artificiale lunga chilometri, ma anche la potenza dell’architettura barocca in tutta la sua maestosità.

Venezia: la meraviglia della laguna

La laguna veneziana è particolarmente amata dalle giovani coppie che vogliono dedicarsi qualche giorno di romanticismo. Tra le gondole e la bellezza di una città senza automobili è possibile osservare Piazza San Marco e tantissime altre attrazioni, a cui giovani e meno giovani potranno dedicarsi senza preoccuparsi degli spostamenti.

Pompei: la storia nella storia

Gli scavi archeologici di Pompei rappresentano una vera e propria città nella città. Dopo l’eruzione del Vesuvio nel 79 a.C. questo luogo venne completamente sommerso dai lapilli creando con il tempo una magica suggestione intorno a sé. Da visitare assolutamente se si ama la storia e le ambientazioni antiche.