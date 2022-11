Vini italiani: l’eccellenza apprezzata in tutto il mondo

I vini italiani sono uno dei simboli del Bel Paese, consumati e apprezzati anche al di fuori dei confini nazionali. Infatti, si tratta di uno di quei prodotti che forse maggiormente rappresenta l’Italia all’estero. Il motivo è molto semplice, la penisola vanta sul proprio territorio tantissime aree dove sorgono vigneti che danno alla luce uva di altissima qualità, da nord a sud. Non solo, in Italia spesso si verificano tutte le condizioni atmosferiche necessarie per poter fabbricare vini di grande pregio. Questi sono amati e apprezzati, sia in Italia che all’estero, grazie anche al fatto che la loro commercializzazione negli ultimi tempi è diventata ancora più semplice grazie alla diffusione di siti specializzati nella vendita di vino italiano online.

Nascita e sviluppo della produzione vinicola in Italia

Secondo le recenti ricostruzioni, sembrerebbe che la viticoltura in Italia sia stata avviata dagli Etruschi nel VIII secolo a.C., se non prima, ma la coltivazione della vite era un’arte già ampiamente conosciuta e praticata da molto tempo in Grecia, che la esportò in Italia durante l’espansione nella Magna Grecia. Infatti, alcuni vitigni hanno ancora dei nomi che richiamano questo periodo, come il Greco e l’Aglianico (termine che vuol dire “ellenico”). In seguito, i Romani hanno affinato le tecniche di produzione vitivinicole, ed inoltre hanno iniziato la vendita di vino anche nei Paesi d’Europa centro-occidentale. Con la caduta dell’Impero Romano, però, sono stati i monaci a dedicarsi alle coltivazioni delle viti e alla produzione dei vini, fino all’arrivo delle famiglie fiorentine e veneziane del XIII e XIV secolo, come gli Antinori e Frescobaldi, che si specializzarono proprio nella vendita di vino italiano e nelle importazioni estere. Nel XIX secolo, l’Italia ritornò al centro della produzione vinicola Europea, specialmente nelle zone toscane e piemontesi, in cui vennero affinate delle tecniche che permisero la nascita di prodotti apprezzati ancora oggi, come il Barolo, il Chianti ed il Brunello. Nel Novecento a causa delle due guerre e dei parassiti, le viti furono distrutte e le piantagioni abbandonate, fino al dopoguerra. Durante questo periodo, iniziarono le produzioni di massa in tutti i settori, anche quello vinicolo. Negli anni ’60, però, si ricominciò a prestare attenzione alla qualità, sviluppando maggiormente i vitigni locali ed iniziando a coltivare vitigni internazionali anche sul suolo italiano, grazie a tecniche innovative.

La classificazione dei vini italiani

I vini italiani sono classificati in base ad alcune regole, stabilite da un disciplinare”, che indica in modo specifico quali vitigni possono essere utilizzati per un determinato vino e le relative proporzioni nella composizione. In particolare, è possibile distinguere tra: