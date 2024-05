Violenza in famiglia a Cianciana, Testone(Azzurro Donna): “reale emergenza”

“Ci troviamo in una situazione di reale emergenza per quello che riguarda la violenza in famiglia e le aggressioni ai danni delle donne”. Così la coordinatrice regionale del Movimento Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, commentando la vicenda di ieri a Cianciana dove un uomo ha accoltellato la moglie e i suoi due figli. ”Questo ennesimo episodio di violenza ad opera di un uomo – aggiunge – ci deve fare riflettere su quanto accade sempre più spesso all’interno delle mura domestiche e non solo. Dobbiamo continuare ad interrogarci e provare ad intervenire per fare in modo che episodi come questi finiscano con l’appartenere al passato, non al presente e non al futuro. A questo si aggiunge la carenza di strutture di supporto e di accoglienza che possono sostenere le donne ad intraprendere un percorso di denuncia che prevenga il verificarsi di situazione così drammatiche”.