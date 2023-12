Al via il 60° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani: le interviste

Si apre oggi il Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, organizzato dal CNSP che celebra la sua 60esima Edizione, presso il Centro Congressi dell’Hotel Saracen – Isola delle Femmine (Palermo). Il tema di quest’anno interessa le “raccolte”, nelle quali le novelle, pubblicate nei vari anni su diverse testate giornalistiche o riviste, sono state incluse da Pirandello per esigenze editoriali, contrariamente al progetto dello scrittore di raccogliere in un unico corpo le “novelle per un anno”, che sono alla fine 250 circa e non 365 come dall’idea iniziale. All’evento partecipano oltre 400 persone tra studiosi ed esperti dell’opera pirandelliana, italiani e stranieri, oltre agli studenti e professori provenienti da 29 scuole delle varie province italiane.

