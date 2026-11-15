Dal taglio solidale all’Hair Spa: cosa si nasconde dietro un gesto di bellezza





La bellezza può andare ben oltre l’estetica e trasformarsi in un gesto di solidarietà. È questo lo spirito che anima l’iniziativa a cui ha deciso di aderire Morena Formica, titolare di un salone di parrucchiera a Porto Empedocle, che ha scelto di fare della cura dei capelli anche un’occasione per aiutare chi sta affrontando un momento difficile della propria vita.

Il progetto è quello del taglio solidale, un’iniziativa rivolta alle donne che desiderano tagliare i propri capelli lunghi. In questi casi, il taglio viene realizzato attraverso una treccia, che viene successivamente donata alle associazioni impegnate nella raccolta dei capelli naturali e nella realizzazione di parrucche destinate alle donne che affrontano le conseguenze delle cure oncologiche. “Quelli che per una donna possono essere soltanto alcuni centimetri di capelli in meno, per un’altra possono rappresentare un aiuto prezioso per ritrovare sicurezza, femminilità e un po’ di serenità durante un percorso particolarmente delicato”, dichiara Morena. “C’è tanta emozione in quel momento, ma c’è tanto amore. Un episodio che porterò nel cuore è di una nostra baby cliente che, dopo aver affrontato la malattia della mamma, ha deciso di donare i suoi capelli“, racconta Morena.

Accanto a questa iniziativa solidale, Morena ha deciso di realizzare all’interno del proprio salone una stanza interamente dedicata all’Hair Spa, uno spazio pensato per offrire alle clienti un’esperienza diversa dal tradizionale appuntamento dal parrucchiere. Qui il protagonista è il benessere: un ambiente dedicato alla cura di sé e, soprattutto, alla salute del capello. “Non soltanto bellezza e risultato estetico, sottolinea Morena, ma anche attenzione, trattamenti specifici e un momento da dedicare a se stesse, lontano dalla frenesia quotidiana”.