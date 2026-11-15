Favara

Favara, scomparso un intero gruppo di cani di strada: l’appello di Rifugio Hope

L'organizzazione animalista chiede la collaborazione dell’intera comunità per fare luce sulla vicenda.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Da oltre un mese non si hanno più notizie di un gruppo di cani di strada che viveva a Favara e che era diventato familiare a tantissimi cittadini. Una scomparsa che desta preoccupazione e per la quale oggi arriva l’appello del Rifugio Hope Agrigento, che chiede la collaborazione dell’intera comunità per fare luce sulla vicenda.

“Si tratta di cani accuditi quotidianamente da alcune volontarie, che si occupavano di loro con dedizione, provvedendo al cibo e alle cure necessarie. Animali conosciuti e benvoluti da molti residenti, descritti come docili, socievoli e mai aggressivi. Tra loro anche il celebre cane nero, diventato nel tempo un vero e proprio volto familiare per gli abitanti del paese”, scrive l’organizzazione animalista che oggi si chiede: “Che cosa è successo? Dove si trovano oggi questi cani? Si tratta di uno spostamento, di un allontanamento o è accaduto qualcosa di cui nessuno è ancora a conoscenza?” Per questo Rifugio Hope ha lanciato un appello a tutta la comunità di Favara e a chiunque possa essere in possesso di informazioni utili. Anche una segnalazione apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire quanto accaduto e ritrovare gli animali.

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