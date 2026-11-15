Grazia riceverà il farmaco salvavita per curarsi: “Il tumore non aspetta”

Una notizia che riaccende la speranza e che potrebbe rappresentare un punto di svolta non soltanto per Grazia, ma anche per tanti altri pazienti che si trovano ad affrontare una difficile battaglia contro il cancro.

Grazia, giovane mamma di Adrano, riceverà il farmaco oncologico di cui ha bisogno per curarsi dal tumore. Il medicinale sarà acquistato a New York, dopo che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha comunicato personalmente alla donna che il farmaco arriverà.

Una risposta attesa, arrivata dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi e rilanciato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, che si è immediatamente attivato per portare all’attenzione delle istituzioni la storia della giovane mamma.

La notizia è stata accolta da Grazia con grande emozione, ma anche con la consapevolezza che la sua vicenda non debba restare un caso isolato. “Spero che questa battaglia diventi una battaglia di tutti e che tutti possano ricevere delle cure tempestive, evitando i tempi lunghi della burocrazia, perché il tumore non aspetta”, dichiara Grazia che ha voluto ringraziare il presidente della Regione Siciliana per l’intervento e il deputato regionale Ismaele La Vardera per essersi mosso immediatamente, lanciando l’appello e contribuendo a ottenere una risposta in tempi rapidi.

Anche La Vardera leader non nasconde la propria emozione per il risultato raggiunto. “Faccio fatica a trattenere l’emozione”, dichiara. “La politica può davvero cambiare le cose. Adesso la battaglia si estende a tutti coloro i quali si trovano nella medesima situazione. Oggi sorrido perché non conoscevo Grazia, ma questa grande battaglia ha prodotto un risultato misurabile. Oggi vince la politica fatta per il bene comune e io sono felice, tanto per Grazia, per la sua famiglia e per tutti i siciliani che accederanno a questa cura”.