Esercitazioni militari a Punta Bianca, La Vardera: “è una battaglia dell’intera Sicilia”

Ancora una volta l’Esercito non si è presentato questa mattina a Punta Bianca. Ad attenderli le associazioni ambientaliste Mareamico e Marevivo.

“Faremo un sit-in ogni volta che l’esercito deve venire qui per le esercitazioni”, dice Claudio Lombardo di Mareamico. “La politica si deve occupare di trovare un posto a loro perchè non è possibile sparare in una riserva naturale. E’ l momento di dire basta Noi saremo qui ad attenderli”.

Presente anche il deputato regionale Ismaele La Vardera che annuncia un’interrogazione parlamentare. “Pur essendo un deputato palermitano credo che sia una battaglia della Sicilia intera. Non siamo contro l’Esercito, ma non è possibile vedere delle esercitazioni in un luogo cosi meraviglioso, in quella che potrebbe diventare Riserva naturale perchè ancora non è stato fatto il decreto definitivo. Crediamo che la Sicilia non possa meritare questo trattamento”.