Gestione Scala dei Turchi al Parco, Mareamico: “migliore scelta possibile!”

“Oggi, dopo 12 anni di battaglie condotte da Mareamico, si è chiusa la vicenda della gestione della Scala dei Turchi con l’affidamento al Parco archeologico della Valle dei Templi. Questa è la migliore scelta possibile!” Cosi Claudio Lombardo dell’Associazione MareAmico Agrigento commenta la notizia sulla gestione della fruizione della Scala dei Turchi di Realmonte curata dal Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Per visitare in sicurezza la suggestiva scogliera di marna bianca, è in corso di definizione un accordo fra l’ente regionale e il Comune di Realmonte che prevede il pagamento di un ticket d’ingresso.