Incendio area stoccaggio rifiuti a Licata, il sindaco Balsamo: “situazione sotto controllo”

“La situazione è sotto controllo, non c’è nessun pericolo”, dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo che sta seguendo da vicino l’incendio che si è sviluppato presso la ditta di stoccaggio rifiuti Omnia. “Qualcuno ha voluto lanciare delle fake news sui social facendo solo allarmismo. Non ci saranno scuole o uffici chiusi per la giornata di domani, perche siamo già nella fase di spegnimento. Nel frattempo abbiamo già ottenuto un provvedimento straordinario che ci permette di spostare i rifiuti andati a fuoco e iniziare a mettere in sicurezza l’area. Tutti insieme, vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine, Prefettura, Procura, abbiamo lavorato tutti insieme e nessuno ha omesso il massimo impegno. Ribadisco non facciamo allarmismo, la situazione è sotto controllo adesso. La parte della zona Piano Bugiades era stata sommersa dalla nube di fumo ed avevamo raccomando ai cittadini di non aprire finestre e balconi, non stendere biancheria e limitare l’uso di condizionatori, adesso la situazione sta rientrando, aspettiamo le analisi dell’Arpa ma non ci dovrebbero essere pericoli per la qualità dell’aria”, ha continuato il primo cittadino.