A proposito di autobus senza assicurazione e trasporto migranti: parla Giuseppe Cuffaro

Ci scrive l’imprenditore Giuseppe Cuffaro, amministratore di una ditta di autolinee leader in Sicilia a proposito degli autobus utilizzati per il trasporto migranti:

Dopo aver appreso la notizia dal vostro giornale che per il trasporto degli extracomunitari sono stati utilizzati pullmans non assicurati, mi sono fortemente indignato ed ho deciso di scrivere queste poche righe per meglio far capire all’opinione pubblica ed agli organi competenti la situazione del trasporto degli extracomunitari in Sicilia.

I pullmans utilizzati per il trasporto degli extracomunitari ad Agrigento vengono o da Gela o da Catania e in caso di sbarco non programmato questi si appoggiano a padroncini locali con tutte le problematiche del caso.

Questo delinea come gli organi competenti in formulazione di gare non invitano anche aziende locali con curriculum con alta serietà e professionalità.

Con questo mio sfogo voglio far presente alla collettività ed agli organi competenti che sono amministratore di una delle più grandi aziende del meridione con sede legale ed operativa ad Agrigento, con tutte le tipologie di pullman che da 10 anni sia verbalmente che con lettera chiede di essere invitato alle gare di trasporto degli extracomunitari, senza avere mai aver avuto un riscontro.

In verità anni addietro siamo stati invitati ad una indagine di mercato la nostra offerta è risultata la più bassa, ma la gara non è stata mai espletata e si è sempre continuato in proroga al vecchio concessionario.

Spero che non rimanga un semplice sfogo ma che gli organi competenti ne prendano atto e possa servire per il futuro