Acqua e rifiuti, la VI Commissione Consiliare incontra i vertici Aica e l’Srr Ato

La VI Commissione Consiliare del Comune di Agrigento ha incontrato il presidente di Aica, Claudio Guarneri e i tecnici di Aica ed Srr per discutere sulle importanti novità in tema di servizio idrico e di nettezza urbana.

“Avendo per l’ennesima volta ricevuto un espresso NO alla presenza in Commissione da parte dell’Amministrazione Attiva, abbiamo deciso di confrontarci direttamente con le società partecipate dal Comune”, scrivono in una nota Alessia Bongiovi e Roberta Zicari.

In merito all’acqua mercoledì ci sarà una riunione con il Dissesto Idrogeologico per cercare una soluzione all’infiltrazione di Via Acrone. “Chiediamo alla struttura Commissariale di redigere il progetto e curare tutta la procedura al posto del Comune. In ballo vi è la sicurezza dei nostri concittadini”, si legge nella nota. Presumibilmente dopo la sagra del Mandorlo in fiore inizieranno gli scavi per la rete idrica, partendo da Via Manzoni-Piazza Ugo La Malfa; Per questa estate vi sono rassicurazioni sull’arrivo dei Mini Dissalatori;

In merito alla possibilità di utilizzare in Agricoltura l’acqua reflua depurata, bisogna coinvolgere i Consorzi di Bonifica! Non servono moduli del depuratore in più, ma condutture ed enti che vadano ad attingere!: Quindi, Chiediamo al Sindaco ed al Governo regionale un maggiore impegno su questo fronte! Ogni m3 utilizzabile e recuperabile è un bene prezioso”, continuano Bongiovì e Zicari. “In merito ai rifiuti ad oggi la Giunta Comunale non ha approvato ed inviato il Quadro Economico Aggiornato, senza questo dato l’Srr non può redigere il Quadro Industriale Definitivo e quindi mandare avanti la gara. Continuando così, rischiamo una ennesima proroga! Dei “desiderata” dell’Amministrazione si intuisce solamente che vogliono assumere più personale al fine di garantire più pulizia nelle strade con un verosimile aumento di circa 10 euro su ogni utenza.”