Ad Agrigento Associazioni e cittadini uniti per la pace

Associazioni e liberi cittadini si sono riuniti a piazza Ravanusella ad Agrigento per esprimere un fortissimo messaggio di pace e la ferma condanna delle violazioni dei diritti umani che stanno caratterizzando drammaticamente il conflitto a Gaza. L’evento, promosso dalla Rete Associazioni Agrigentine, ha coinvolto attivamente adulti, studenti, rappresentanti delle comunità islamica e cristiana, famiglie e bambini, tutti uniti nel desiderio di manifestare la propria solidarietà nei confronti di tutte le vittime civili coinvolte nel conflitto.

L’evento è stato caratterizzato da appassionati appelli per il cessate il fuoco a Gaza, interventi che hanno riportato i numeri del conflitto, musica, poesie e candele accese: un momento di condivisione e riflessione sulla necessità di promuovere la fratellanza, di fermare gli attacchi verso i civili palestinesi e di liberare gli ostaggi, così come previsto dalla risoluzione approvata dalle Nazioni Unite.

La comunità islamica e quella cristiana hanno pregato insieme, testimoniando un potente esempio di comunione tra i popoli. L’appello a restare umani è stato forte e ha dimostrato che anche Agrigento non è indifferente e farà la sua parte per promuovere la cultura della pace, della fratellanza e della solidarietà. Si è certi che esempi come questo coinvolgeranno sempre di più i cittadini, spingendoli a condizionare le scelte dei propri governi, mostrare empatia e attenzione verso i fratelli costretti a subire le atrocità e le ingiustizie della guerra.