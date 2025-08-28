Ecco il nuovo album de “Il Volo”, il disco registrato live alla Valle dei Templi 

Reduce dal successo di Tutti per uno – Viaggio nel Tempo – che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble protagonisti di tre speciali concerti con numerosi ospiti presso Palazzo Te a Mantova, Il Volo torna da domani con l’album Live at the Valley of the Temples.

Il disco è stato registrato nel 2024 nel suggestivo Tempio della Concordia – situato nella celebre Valle dei Templi di Agrigento (Capitale Italiana della Cultura 2025) – e trasmesso successivamente su Canale 5. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto rendono omaggio alla tradizione musicale del nostro Paese, interpretando i classici della canzone napoletana come O’ Sole Mio, il passionale Amor, Vida de Mi Vida e l’emozionante Hallelujah di Leonard Cohen; Live at the Valley of the Temples include anche altri brani di opera, ballata e musica crossover, dimostrando ancora una volta la versatilità del trio.

Non manca spazio anche per i brani più amati della loro carriera, in particolare quelli tratti dall’album di inediti Ad Astra, tra cui il celebre Capolavoro, presentato a Sanremo nel 2024, che ha conquistato il cuore del pubblico in tutto il mondo. Live at the Valley of the Temples è disponibile in cd e vinile black. Sul fronte live, il trio sarà protagonista da ottobre a dicembre di un tour con numerose date in America Latina e in Europa nelle principali capitali. La partenza del tour il 3 ottobre da Rio de Janeiro.