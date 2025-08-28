Apertura

Turista rischia di morire sotto la doccia a Lampedusa, trasferito in elisoccorso

Secondo una prima ricostruzione il turista sarebbe rimasto quasi folgorato da una scarica elettrica mentre era sotto la doccia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un turista in vacanza a Lampedusa ha rischiato di morire sotto la doccia. È quanto avvenuto all’interno di un’abitazione sulla più grande delle isole Pelagie dove l’uomo stava soggiornando in compagnia della moglie. Lo riporta il sito “Lampedusain2minuti”. Secondo una prima ricostruzione, il turista sarebbe stato colpito da una scossa elettrica proprio mentre si stava lavando.

Tempestivo è stato l’intervento della moglie che, capendo la gravità della situazione, ha soccorso il marito e chiamato immediatamente il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno praticato le prime manovre e poi trasferito d’urgenza con un elisoccorso all’ospedale di Agrigento. Le cause dell’incidente non si conoscono ancora ma, a quanto pare, l’uomo avrebbe evitato il peggio grazie all’utilizzo delle ciabatte all’interno della doccia. 

