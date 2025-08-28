Al via i lavori per un nuovo parcheggio in via Empedocle, come cambia la viabilità 

Cominceranno domani, venerdì 29 agosto, i lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria di via Pietro Nenni collegati alla realizzazione di un nuovo parcheggio in via Empedocle, ad Agrigento. Ad occuparsi delle opere sarà la ditta Imprel S.R.L.

I lavori consisteranno essenzialmente nel rifacimento dei marciapiedi, del tratto stradale interessato dai lavori fronte “Palazzo Vita”, da civ. 75 a civ. 93 di via Pietro Nenni Per questo motivo – dal 29 agosto fino al 9 settembre – la viabilità subirà delle modifiche.

Ecco le principali novità: l’istituzione del divieto di sosta, parcheggio e transito pedonale sulla porzione di strada e marciapiede lato dx via Pietro Nenni, fronte “Palazzo Vita”, da civ. 75 a civ. 93 per lavori di pavimentazione marciapiedi; l’interdizione del tratto di marciapiede, lato sx di via Pietro Nenni, nell’area compresa tra il civ. 91 ed il civ. 93 per collocazione area stoccaggio materiali e W.C. di cantiere.