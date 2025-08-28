Apertura

Imbrattata con vernice rossa la statua della Madonna a Caltabellotta 

Un gesto sacrilego che ha suscitato sconcerto tra gli abitanti del piccolo borgo dell’agrigentino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Raid vandalico in piazza Fontana, nella frazione Sant’Anna, a Caltabellotta. Ignoti hanno deturpato la statua della Madonna con della vernice spray rossa. Un gesto sacrilego che ha suscitato sconcerto tra gli abitanti del piccolo borgo dell’agrigentino. A scoprire il raid sono stati i carabinieri impegnati in un giro di perlustrazione della zona. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili. 

La statua in piazza Fontana, nella frazione di Sant’Anna

