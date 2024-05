Ad Agrigento il Forum delle giovani siciliane e dei giovani siciliani della Cgil

Oggi ad Agrigento si riunisce il “Forum delle giovani siciliane e dei giovani siciliani”, insieme alla Cgil. Appuntamento alle 16 presso il centro il centro culturale Pier Paolo Pasolini. Al centro del dibattito saranno i temi della condizione giovanile in Sicilia , le criticità e le proposte contenute nel “Manifesto delle giovani siciliane e dei giovani siciliani” elaborato da un cartello di associazioni giovanili e dalla Cgil Sicilia per mettere a nudo i problemi che spingono i giovani siciliani a emigrare e proporre soluzioni e interventi possibili. La recente indagine del Sole 24 ore sul benessere territoriale in Italia, presentata al festival dell’economia, conferma una situazione disastrosa per quanto riguarda i giovani. Presenterà i lavori Gabriella Messina, segretaria regionale Cgil sicilia, interverrà Alfonso Buscemi segretario generale della Cgil di Agrigento e concluderà i lavori Lara Ghiglione segretaria cgil nazionale.