Ad Agrigento il XXIX Trofeo “Alessandro Taibi”

Stamattina al PalaNicosia si è svolto il XXIX Trofeo “Alessandro Taibi”, eccellente alunno del Liceo Scientifico Linguistico Leonardo ed ottimo atleta di basket, scomparso prematuramente. Ad onorare la memoria di Alessandro sono intervenuti gli ex compagni di classe Gabriele Triassi, Roberta Cirami, Giovanni Gangarossa e Cesare Castelli che, insieme agli alunni, hanno dato vita ad un triangolare in nome di un connubio tra sport e valori morali da far propri e da tramandare quali la lealtà, la tenacia, l’amore per la vita, come ha sottolineato l’ex compagno di classe Gangarossa. Alla manifestazione era presente il dr. Francesco Taibi, fratello di Alessandro, che ha omaggiato la Dirigente Pilato di una targa e gli alunni con medaglie. La famiglia Taibi ha altresì premiato con una borsa di studio l’ alunno, Cristian Amico, che incarna a pieno il senso del Memorial.